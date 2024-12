Dit zijn de koninklijke kerstkaarten van 2024

In winterse truien, of een zomers kiekje. Een voor een komen de kerstkaarten en nieuwjaarsgroeten van de Europese koningen en koninginnen binnen. Vorsten zet ze voor je op een rij, dit bericht wordt aangevuld zodra er nieuwe kaarten verschijnen.

Koning Felipe en koningin Letizia

Koning Felipe en koningin Letizia wensen alle inwoners van Spanje “gezellige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar”.

Prins Albert en prinses Charlène

Prins Albert en prinses Charlène van Monaco zijn de eersten die hun kerstkaart delen. Ze hebben dit jaar voor een knusse setting met winterse truien gekozen. Tussen hen in de tweeling Jacques en Gabriella die in december 10 jaar zijn geworden.

Koning Charles en koningin Camilla

“Kerst komt eraan…”, schrijft het koninklijk paar bij de kaart, waarop staat: “We wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar”. De foto op de kaart is in april gemaakt in de tuinen van Buckingham Palace, door fotograaf Millie Pilkington.

Erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie

In Luxemburg hebben Guillaume en Stéphanie een speciale kerst-fotoshoot gedaan met hun zoontjes Charles en Francois. Ze wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.



Koning Filip en koningin Mathilde

‘De nieuwe kerstkaarten van de Koninklijke Familie gingen zonet op de post!’, schrijven Filip en Mathilde bij hun kerstkaart op sociale media.