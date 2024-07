Diverse celebs, maar geen prinses Catherine bij Wimbledon-finale

Diverse internationale bekendheden zagen zaterdagmiddag op de tribune hoe de Tsjechische tennisster Barbora Krejcikova in het enkelspel voor vrouwen de finale van Wimbledon won. De Italiaanse Jasmine Paolini werd in drie sets verslagen. Grote afwezige was prinses Catherine, die traditiegetrouw de prijzen uitreikt.

De Britse prinses onthulde in maart dat ze kanker heeft, en doet het zodoende tegenwoordig rustiger aan. Zaterdagochtend werd bekend dat ze zondag wel bij de finale in het enkelspel voor mannen aanwezig is tussen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz. Zij stonden vorig jaar ook al tegenover elkaar in de eindstrijd. Alcaraz was toen de sterkste en kreeg uit handen van Catherine de gouden winnaarsbokaal.

In plaats van de prinses, die vorig jaar nog bij beide finales in het enkelspel was, reikte Wimbledon-voorzitter Debbie Jevans de prijzen uit. Op de tribune waren onder anderen acteurs Tom Cruise, Anya Taylor-Joy, Kate Beckinsale, Zendaya en Hugh Jackman getuige van de winst van Krejcikova. De Tsjechische pakte zondag haar tweede grandslamtitel.