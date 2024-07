‘Doedelzakken’ van vlaggen en spandoeken Koningsdag Emmen te koop

De gemeente Emmen verkoopt zogenoemde ‘Doedelzakken’ gemaakt van banners, vlaggen en spandoeken van Koningsdag in Emmen dit jaar. Doedelzakken zijn in dit geval tassen, laptophoezen, sleutelhangers en andere producten die zijn gemaakt van de ingezonden tekeningen van Koningsdag.

De naam komt voort uit de 3600 tekeningen, ‘doedels’, die zijn terug te vinden op de spullen. De opbrengst gaat naar het goede doel.

“Met de Doedelzakken slaan we niet twee, maar drie vliegen in een klap”, zegt wethouder Guido Rink.” Zo worden de 3600 tekeningen (doedels) weer symbolisch teruggegeven aan de inwoners, die ze gemaakt hebben. Bovendien ga je het niet duurzamer krijgen, want de 1900 vierkante meter PVC-doek en 700 vierkante meter vlaggendoek worden niet weggegooid, maar hergebruikt.”

De Doedelzakken zijn te koop bij Atelier Kollectief in het centrum van Emmen. Dit is een sociale onderneming die begeleiding, ruimte en aandacht biedt aan mensen die een kans verdienen op eerlijke ontwikkeling.