Edward en Sophie in Parijs voor Paralympische Spelen

Prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn in Parijs aangekomen voor de Paralympische Spelen. De hertog en hertogin van Edinburgh werden woensdag verwelkomd door de Britse ambassadeur Menna Rawlings.

Edward is beschermheer van de Britse paralympische bond en Sophie is beschermvrouwe van de Britse wielerbond. In die hoedanigheid zullen ze de Britse deelnemers aan de Paralympische Spelen steunen. Woensdag stonden er onder meer een aantal wielerwedstrijden op het programma voor Britse sporters.

De Paralympische Spelen duren nog tot zondag.