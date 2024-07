Eerste buitenlandse werkreis voor Spaanse prinses Leonor

De Spaanse prinses Leonor maakt vrijdag haar eerste buitenlandse werkreis. De prinses van Asturië, zoals de officiële titel van de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia luidt, brengt op uitnodiging van de Portugese president een bezoek aan zijn land.

Prinses Leonor (18) wordt vrijdag in het paleis Belém in Lissabon ontvangen door president Marcelo Rebelo de Sousa. Daarna volgt er een programma waarbij er bijzonder aandacht is voor milieubescherming en het behoud van de oceaan. De Portugese president liet eerder al weten dat de keuze voor Portugal als bestemming van de eerste officiële buitenlandse werkreis van Leonor “de banden van broederschap” tussen de twee landen versterkt.

Leonor rondde vorige week de eerste fase van haar militaire opleiding af. Hierna heeft ze nog twee jaar te gaan voordat de opleiding helemaal afgerond is. Na de zomer start ze bij de marine.