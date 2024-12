Emir bezoekt tijdens staatsbezoek VK militaire academie Sandhurst

Tamim bin Hamad al-Thani, de emir van Qatar, is woensdag tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk op bezoek geweest bij de Royal Military Academy Sandhurst. Daar studeerde de 44-jarige leider van de kleine oliestaat in 1998 af. Op foto’s, gedeeld door staatspersbureau QNA, is te zien dat de emir werd vergezeld door de Britse minister van Defensie John Healey.

De royal, die dinsdag samen met zijn echtgenote een staatsbanket bijwoonde met koning Charles, sprak op het terrein van het opleidingsinstituut ook met landgenoten die aan de militaire academie studeren. Een luchtshow behoorde verder ook tot het programma van zijn bezoek aan Sandhurst.

Op de slotdag van het staatsbezoek bezocht de emir ook de Britse premier Keir Starmer in zijn ambtswoning op Downing Street 10. Daar bespraken de twee leiders onder meer de onrust in het Midden-Oosten en bedankte Starmer de emir voor zijn “vitale rol in moeilijke kwesties in het Midden-Oosten”, staat in een verklaring.