Emir Qatar condoleert Biden na overlijden oud-president Carter

De emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, heeft maandag de Amerikaanse president Joe Biden gecondoleerd na het overlijden van oud-president Jimmy Carter, zondag op 100-jarige leeftijd.

Voor vredeswerk en het bereiken van diplomatieke oplossingen voor conflicten, zowel tijdens als na zijn tijd presidentschap, ontving Carter in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede. Volgens de voorzitter van het Nobelprijscomité had Carter die onderscheiding echter al jaren eerder moeten krijgen. Het jaar 1978, waarin er onder leiding van de VS tussen Egypte en Israël een vredesakkoord werd gesloten, noemde hij logischer.