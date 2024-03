Advocaten Harry stellen dat kranten berichten Diana onderschepten

Kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch hebben niet alleen telefoongesprekken van prins Harry afgeluisterd, maar ook oproepen die binnenkwamen op de pieper van prinses Diana onderschept. Dat stellen de advocaten van de hertog van Sussex donderdag tegenover het Hooggerechtshof in Londen in de zaak tegen News Group Newspapers (NGN), meldt Reuters. Murdoch is of was eigenaar van meerdere van de kranten die worden beschuldigd van het illegaal verkrijgen van informatie.

De prins en meer dan veertig anderen klagen NGN aan. De uitgever zou op onwettige wijze informatie over onder anderen prins Harry hebben vergaard door bijvoorbeeld telefoons te hacken en privédetectives in te huren. De rechtbank oordeelde in juli dat Harry’s claim met betrekking tot het hacken van telefoons te laat is ingediend. Dit gold niet voor zijn andere beschuldigingen, zoals het inhuren van privédetectives. Die claims kunnen dus wel worden berecht.

De advocaten van de prins hebben de eerdere claim rondom telefoonhacking daarom nu enigszins aangepast. Zij stellen dat Harry gerechtigheid wil “met betrekking tot het onderscheppen van vastetelefoongesprekken, van gesprekken van draadloze telefoons en van analoge telefoons en het onderscheppen van voicemails van vaste telefoons”.

Streng toezicht

Daar is een nieuwe claim bij gekomen met betrekking tot Diana. De prinses “stond onder streng toezicht en haar oproepen werden op onrechtmatige wijze onderschept door NGN, waarvan de redacteuren en leidinggevenden op de hoogte waren”, zo luidt de claim. NGN maakt bezwaar tegen de nieuwe beschuldigingen. Als redenen noemt het bedrijf onder meer dat ze te laat zijn ingediend, dat er geen bewijs is en dat de beschuldigingen te maken hebben met telefoonhacking, waarover de rechter eerder zei dat dit niet zou worden berecht.

De zaak staat eigenlijk pas gepland voor januari, maar sinds afgelopen woensdag zijn er al hoorzittingen.