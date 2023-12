Ambassadeur: Diana dacht dat Noord-Ierland deel van Ierland was

Prinses Diana heeft ooit een fout gemaakt in een gesprek met de ambassadeur van Ierland. Britse media schrijven woensdag over een notitie van de ambassadeur over het gesprek, waarin zij Noord-Ierland een onderdeel van Ierland leek te noemen.

Toenmalig ambassadeur Joseph Small beschreef het voorval met prinses Diana in 1993 in een briefje aan de Ierse president Mary Robinson. Robinson was zich op dat moment aan het voorbereiden op een bezoek aan Londen. Een map met briefingmateriaal voor Robinson is onlangs vrijgegeven door de nationale archieven van Ierland. Daarin zit ook het briefje van Small. “Elke keer dat we Prins Charles ontmoeten, zegt hij steevast dat hij graag Ierland zou willen bezoeken. Hij brengt uiteraard regelmatig een bezoek aan Noord-Ierland. Diana is er ook geweest”, staat in het briefje.

Small deed ook zijn beklag over een uitspraak van de prinses, die toen nog met Charles getrouwd was. “Gisteren was ik in jouw land”, zou de prinses gezegd hebben. Daarmee toonde Diana “duidelijke onwetendheid over of minachting voor” de constitutionele positie van Noord-Ierland.

Britse media beschrijven het bezoek van Robinson aan het Verenigd Koninkrijk als “historisch”. De bijeenkomst in mei 1993 zou de eerste keer zijn dat een zittend president van Ierland het Verenigd Koninkrijk bezocht.