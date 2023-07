Biden naar Londen voor ontmoeting met koning Charles

De Amerikaanse president Joe Biden reist volgende week zondag af naar Londen voor gesprekken met de Britse koning Charles. Hij zal ook een gesprek voeren met premier Rishi Sunak. Volgens het Witte Huis is het bezoek bedoeld om “de banden tussen beide landen verder te versterken”.

Vorige maand bracht Sunak al een bezoek aan Washington. Met Charles heeft Biden nog geen ontmoeting gehad sinds kort na het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth, in september vorig jaar. Biden was ook niet aanwezig bij de kroning van Charles op 6 mei van dit jaar. In plaats daarvan woonde zijn vrouw Jill de ceremonie bij. De Amerikaanse president gaf destijds wel aan ernaar uit te kijken om de Britse vorst “op een toekomstige datum” te ontmoeten.