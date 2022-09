Boris Johnson: golf na golf van verdriet spoelt over de wereld

Ook Boris Johnson, tot woensdag premier van het Verenigd Koninkrijk, is bedroefd door het overlijden van koningin Elizabeth II. “Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan”, meldt Johnson. Hij noemt haar heengaan “de verdrietigste dag van ons land”.

Johnson zegt dat “golf na golf van verdriet over de wereld spoelt” en voegt eraan toe: “Pas als we worden geconfronteerd met de werkelijkheid van het verlies, begrijpen we pas echt wat we hebben verloren. Nu beseffen we pas hoeveel ze voor ons betekende, hoeveel ze voor ons deed, hoeveel ze van ons hield.” Volgens de oud-premier nemen miljoenen mensen een moment pauze om te denken “aan koningin Elizabeth, aan het heldere, schitterende licht dat nu is gedoofd”.