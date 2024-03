Britse ambassade in Oekraïne: koning Charles is niet dood

De Britse ambassade in Oekraïne heeft op X gereageerd op geruchten over een ‘koninklijke aankondiging’. Op sociale media gaat al enige tijd rond dat Buckingham Palace binnenkort met een mededeling komt. De Britse ambassade in Oekraïne laat weten dat het in ieder geval niet gaat over het vermeende overlijden van koning Charles.

“Nieuws over overlijden koning Charles III is nep”, schrijft de ambassade in het Engels en Oekraïens.

De Britse koninklijke familie is de afgelopen weken flink onderwerp van gesprek. Dat komt onder meer door het fotoshopschandaal van prinses Catherine, maar ook omdat veel mensen denken dat de koninklijke familie binnenkort met een belangrijke aankondiging komt. Het is niet bekend waar die aankondiging mee te maken zou hebben.