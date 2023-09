Britse koningin Elizabeth een jaar geleden overleden

Het is alweer een jaar geleden dat de Britse koningin Elizabeth overleed. De moeder van de huidige koning Charles stierf op 8 september 2022 op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral. Ze was met zeventig jaar op de troon de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

De koningin kreeg vlak voor haar overlijden te maken met gezondheidsklachten en moest van haar dokter op bed blijven. Familieleden, onder wie Charles, Anne, William en Harry, annuleerden afspraken om naar Balmoral af te reizen. Rond 19.30 uur Nederlandse tijd maakte Buckingham Palace bekend dat de koningin “vredig” was overleden.

In het jaar na haar overlijden werd op verscheidene manieren stilgestaan bij de koningin. Zo was er een periode van rouw en een uitvaart in Westminster Abbey in Londen. Daar waren vorsten en regeringsleiders van over de hele wereld aanwezig, onder wie ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Op 6 mei werden koning Charles en koningin Camilla gekroond. Daarmee nam Charles ook formeel de taken van zijn moeder over.

Elizabeth was 74 jaar lang getrouwd met prins Philip. Samen kregen ze vier kinderen: Charles, Anne, Andrew en Edward. Philip overleed in april 2021 op 99-jarige leeftijd. De koningin bleef ondanks haar gevorderde leeftijd lange tijd zeer actief, maar daar kwam in de periode voor haar dood verandering in. Ze verscheen vanwege haar gezondheid niet vaak meer in het openbaar en zag ook af van verscheidene officiële taken.