Britse leiders geschrokken door kankerdiagnose Catherine

De kankerdiagnose bij de Britse prinses Catherine heeft voor geschrokken reacties gezorgd bij Britse politici. De Schotse premier Humza Yousaf laat in een bericht op X weten “diepbedroefd” te zijn door het nieuws.

Yousaf zegt te bidden voor een spoedig herstel van de prinses. “Het moet een ongelooflijk moeilijke tijd zijn voor de hele familie. Royalty of niet, ze heeft recht op privacy en ik hoop dat dat gerespecteerd zal worden.” Vaughan Gething, de premier van Wales, zei eveneens diepbedroefd te zijn door het nieuws. “Namens alle mensen in Wales wil ik onze liefde en steun betuigen aan de prinses en haar familie in deze zeer moeilijke tijd. Al onze gedachten zijn bij u terwijl u uw behandeling voortzet.”

De Noord-Ierse premier Michelle O’Neill stelde het nieuws over de diagnose “heel erg” te vinden. De Sinn Feín-politicus wenst Catherine een volledig en spoedig herstel toe.

Ook Labourleider Keir Starmer liet van zich horen. “Elke kankerdiagnose is een schok”, aldus Starmer. “Maar ik kan me de extra stress voorstellen van dat nieuws krijgen te midden van alle speculatie die we de afgelopen weken hebben gezien”. Tegelijkertijd vindt de politicus Catherines toon en boodschap “bemoedigend”.