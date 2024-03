Camilla: het gaat heel goed met Charles

De Britse koningin Camilla heeft een kleine update gegeven over de gezondheid van haar man koning Charles. Tijdens een bezoek aan de stad Belfast in Noord-Ierland zei Camilla dat het “heel goed” gaat met haar man. In februari werd kanker vastgesteld bij de 75-jarige Charles. De vorst legde daarna zijn publieke taken neer.

De koningin ging in Belfast kijken bij verschillende winkels om daar de lokale gemeenschap te ontmoeten. Tijdens een bezoekje aan een winkel kreeg zij ook een beterschapskaartje voor Charles van een winkelassistent. Daarop stelde Camilla dat het “heel goed” gaat met Charles en dat hij teleurgesteld was dat hij er niet bij kon zijn.

Camilla was in mei 2023 voor het laatst in Noord-Ierland. Toen bracht zij samen met Charles een eerste bezoek aan het land na de kroning van het paar.