Camilla was als kind ‘doodsbang’ voor Alice in Wonderland

Koningin Camilla is gek op lezen, maar één boek vond ze als kind maar eng. De 76-jarige koningin was als kind “doodsbang” voor Alice in Wonderland van auteur Lewis Carroll, zo vertelt ze in de komende aflevering van haar literaire podcast The Queen’s Reading Room.

“Het is vreselijk om te moeten zeggen, maar ik heb Lewis Carroll nooit leuk gevonden”, biecht de koningin op. “Ik was nogal van streek door het feit dat Alice in dat konijnenhol gaat.” Daarnaast was de kleine Camilla bang voor bepaalde personages. “Ik was er als kind altijd bang voor… Al die Mad Hatters en de Red Queens. Het was niet mijn favoriete boek.”

Met de podcast wil Camilla kinderen en volwassenen aansporen om meer te lezen. Wekelijks nodigt ze bekende acteurs en schrijvers uit om het over boeken te hebben. De nieuwe aflevering is vanaf maandag te beluisteren.