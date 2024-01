Camilla weer op bezoek bij koning Charles in ziekenhuis

De Britse koningin Camilla is zaterdag weer langs geweest bij koning Charles in The London Clinic. Dat melden verschillende Britse royaltyjournalisten op X. De koning onderging hier vrijdag een prostaatoperatie.

“Koningin Camilla is vandaag terug geweest naar The London Clinic waar de koning herstelt van zijn operatie van gisteren”, schrijft Chris Ship van ITV News. “Het is de 3e keer dat ze er is, nadat ze vrijdag met Charles aankwam en bleef tot de ingreep klaar was. Ze kwam gisteravond ook terug en vandaag weer.” Ook Rebecca English van Daily Mail meldt het bezoek op X. “Koningin Camilla glimlacht terwijl ze koning Charles bezoekt op zijn tweede dag in het ziekenhuis na een succesvolle prostaatoperatie op vrijdag.”

Buckingham Palace maakte vrijdag bekend dat Charles bij The London Clinic was aangekomen. De koningin arriveerde gelijktijdig met Charles en vertrok na zes uur weer. De Britse koning moest in elk geval één nacht blijven, werd toen bekend.

Vorige week meldde het Britse hof dat Charles een vergrote prostaat heeft en dat de aandoening goedaardig is.