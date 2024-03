Canadese premier vond gesprek met Charles fijn

De Canadese premier Justin Trudeau vond het prettig om te videobellen met de Britse koning Charles. Dat zegt hij in een bericht op X waarin hij terugblikt op het gesprek.

Trudeau noemt het “goed” om van Charles te horen. “Ik heb de majesteit laten weten dat de Canadezen aan hem denken nu hij een behandeling voor kanker ondergaat. We hebben gesproken over verschillende nationale en internationale kwesties die de Canadezen raken en hebben afgesproken dat we in contact blijven”, schreef Trudeau.

Het Britse hof maakte woensdag bekend dat de koning en de premier van Canada virtueel met elkaar hadden gesproken.