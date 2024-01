Charles en Camilla wensen Britten ‘hele fijne’ Burns Night toe

De Britse koning Charles en koningin Camilla wensen “degenen die het vieren” donderdagavond “een hele fijne Burns Night”. Dat laat het Britse hof weten middels een bericht op social media.

In het Verenigd Koninkrijk worden donderdag allerlei speciale etentjes gehouden ter ere van de verjaardag van de Schotse dichter Robert Burns. Burns (1759-1796) werd geboren op 25 januari.

Charles en Camilla delen een foto uit 2021, waarop te zien is dat zij een bezoek brengen aan het huis van Burns in South Ayrshire. Daarbij is te horen hoe Charles een gedicht van Burns voorleest. Het werk dat de monarch voordraagt heet My Heart’s in the Highlands. De opname is in 2009 gemaakt.

De Britse vorst ondergaat deze week een operatie aan zijn prostaat, maakte Buckingham Palace vorige week bekend. Wanneer de operatie plaatsvindt, of dat de ingreep al heeft plaatsgevonden, is niet bekend. Charles moet onder het mes omdat hij kampt met een vergrote prostaat. Buckingham Palace liet al weten dat de aandoening “goedaardig” is.