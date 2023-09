Charles werkte meer dan Elizabeth in eerste jaar op troon

Koning Charles heeft meer gewerkt in zijn eerste jaar als Britse vorst dan zijn moeder deed in 1952. In zijn eerste twaalf maanden had Charles op 161 dagen officiële verplichtingen, vier meer dan Elizabeth in haar eerste jaar op de troon. Dat meldt The Telegraph op basis van een analyse van de Court Circular, de dagelijkse agenda van het Britse hof.

Charles bezocht ook een stuk meer locaties. In totaal legde hij 550 bezoeken af, terwijl Elizabeth in haar eerste jaar niet verder kwam dan iets meer dan 400. Charles’ grootvader koning George noteerde zelfs 570 bezoeken op 183 gewerkte dagen.

Sinds Charles op 8 september vorig jaar koning werd, bezocht hij ook alle landen binnen het Verenigd Koninkrijk. Verder had hij 26 audiënties met de Britse premier en maakte hij twee trips naar het buitenland: een staatsbezoek aan Duitsland en een privébezoek aan Roemenië.