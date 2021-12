Daily Mail: Elizabeth mag van dokters normale kerst vieren

Koningin Elizabeth heeft van haar artsen toestemming gekregen om het traditionele kerstfeest voor haar familie te houden. Volgens de Daily Mail organiseert de 95-jarige Queen, die kampt met niet-bekendgemaakte gezondheidsklachten, het feest op Windsor Castle in plaats van Buckingham Palace.

Elizabeth organiseert jaarlijks rond de feestdagen een groot familiefeest. Vorig jaar kon dat niet doorgaan vanwege de coronapandemie en nu waren er zorgen over de gezondheid van de koningin. Ze mag op doktersadvies alleen nog lichte taken verrichten.

Ingewijden zeggen tegen de Daily Mail dat ook wordt gekeken naar een publiek optreden van Elizabeth om het volk fijne feestdagen te wensen. Dat zou dan ergens binnen nu en twee weken moeten gebeuren.

Elizabeth verbleef in oktober een nacht in het ziekenhuis. De reden van haar ziekenhuisopname is nog steeds onduidelijk. Sindsdien doet de koningin het rustiger aan, maar ze zou zich wel goed voelen.