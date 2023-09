Daily Mail: Queen Elizabeth had vrede met sterven en geen spijt

Koningin Elizabeth had vorig jaar september vrede met haar destijds aanstaande overlijden en had nergens spijt van, zegt priester Iain Greenshields van de Church of Scotland tegen de Daily Mail. Op 8 september is het een jaar geleden dat de Queen op 96-jarige leeftijd overleed.

Greenshields vertelt in gesprek met The Mail hoe de dagen voor het overlijden van Elizabeth, voor wie hij naar het Schotse kasteel Balmoral was gekomen, verliepen. Volgens de priester was de Queen “in broze gezondheid” en had hij het in zijn functie normaal gesproken over geloofskwesties gehad, maar volgens hem wilde Elizabeth juist graag over zichzelf praten.

“Het was het jaar van haar ‘Platinum Jubilee’ en ze keek erop terug”, zegt hij. “Ze kon het nog allemaal heel goed voor de geest halen. Ze had nergens spijt van en dacht er heel vredig over.”

Volgens de priester ging het tijdens de gesprekken op Balmoral met Elizabeth onder meer ook over haar liefde voor Schotland en het kasteel in het bijzonder. Ook haar vader, George VI, kwam ter sprake. Volgens Greenshields ging het over “de grote invloed die zijn geloof op haar had”.