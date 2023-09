‘De corgi’s zijn mijn familie’

Waar koningin Elizabeth ging, gingen haar corgi’s. Sinds haar jeugd was Elizabeth omringd door meerdere honden van dit ras, die zonder uitzondering een koninklijk leventje leidden.

Prinses Diana noemde ze ooit ‘bewegend tapijt’, haar butler Paul Burrell, die eerder lakei van de koningin was, beweerde dat hij knock-out ging toen negen aangelijnde corgi’s hem van de trap van Sandringham House aftrokken… Hardop klagen over de kleine honden was natuurlijk not done, maar vele hofdames, bewakers, chefs en secretaresses zullen opgelucht zijn geweest toen koningin Elizabeth besloot om het aantal corgi’s af te bouwen.

Geen hondenleven

De corgi’s op Buckingham Palace hadden een leven waar menig mens jaloers op zou zijn, de dieren werden behandeld alsof ook zij blauw bloed hadden. Ze hadden op het paleis hun eigen kamer, de Corgi Room, met voor elke hond een eigen mand en een eigen voederbakje, dat drie keer per dag gevuld werd. En dan niet met zomaar iets, blikvoer hebben de hondjes nog nooit in hun leven gezien. Een heuse chef stond elke dag in de keuken om de viervoeters te voorzien van een goede, gezonde maaltijd, van (meestal vers geschoten) eend, kip of steak. En als de koningin in de buurt was, dan wachtten de hondjes keurig met eten totdat zij het startsein gaf. De koninklijke liefde voor de honden is lang geleden ontstaan, toen Elizabeth nog heel jong was. Samen met haar jongere zusje Margaret groeide zij op in ee geïsoleerde omgeving. De prinsesjes kregen thuis onderwijs en leerden daardoor weinig leeftijdsgenootjes kennen. Om zijn dochters een speelkameraadje te geven, kocht koning George VI in 1933 een corgipuppy bij een plaatselijke kennel, korte tijd later gevolgd door een tweede. In 194 kreeg Elizabeth voor haar achttiende verjaardag haar eerste eigen corgi, Susan. Al snel waren de twee onafscheidelijk. Susan ging zelfs mee op huwelijksreis! Susan zou de stammoeder worden van alle corgi’s die Elizabeth uiteindelijk zou hebben, ruim dertig in totaal.

Kerstkoekjes en speeltjes

‘De corgi’s zijn mijn familie,’ zei de koningin ooit en zo zijn ze ook altijd behandeld. De Queen was zorgzaam en lief voor de hondjes en probeerde elke dag zo veel mogelijk tijd met de viervoeters door te brengen. Ze maakte wandelingen met ze, vertroetelde ze en voerde ze biscuits die ze altijd bij zich had. De viervoeters bezorgden het personeel behoorlijk wat werk op het gebied van schoomaken en uitlaten. De twee meest gebruikte producten in het paleis waren papieren doekjes en bruiswater, beide perfect om vlekken weg te werken.

’s Ochtends werden de honden door een lakei uitgelaten in de paleistuin. Nadat de koningin in bad was geweest, ging ze met de hondjes richting ontbijt. Elizabeth at niet zo heel veel tijdens het ontbijt, wel ging er regelmatig een stukje toast met jam richting de hondjes. Na het ontbijt ging de koningin naar haar kantoor om een paar uur te werken. Ook toen mochten de corgi’s mee en lagen ze vaak om haar heen een dutje te doen. Meteen na de lunch was het tijd voor een wandeling in de tuin. Elizabeth was het liefst alleen met de corgi’s en wilde tijdens haar wandeling niemand anders in de tuin zien, op de tuinmannen na. In de late namiddag, tijdens de thee, bestelde de koningin bijna altijd Schotse scones met room en jam. Niet voor haarzelf, maar voor de hondjes. En was het kerst? Dan was het ook feest voor de corgi’s! Elizabeth vulde hoogstpersoonlijk kerstkousen voor haar honden met koekjes en speeltjes.



Altijd in de buurt

Volgens Maureen Rose, die in het verleden kleding ontwierp voor de vorstin, was Elizabeth altijd erg voorzichtig met haar honden. Na afoop van elke passessie moest altijd goed worden gekeken of er geen naalden of spelden meer op de vloer lagen waar de corgi’s zich aan zouden kunnen bezeren. De koningin ging met een magneet over het tapijt om er zeker van te zijn dat alles veilig was.

‘De koningin had altijd de corgi’s bij zich, ze waren onafscheidelijk,’ aldus Rose. Tijdens een sessie was de ontwerpster even vergeten dat de hondjes er ook waren. ‘Op een dag, midden in een passessie, deed ik een paar stappen achteruit om het geheel beter te kunnen bekijken. Op de grond lag een corgi languit te slapen. Het lukte om er overheen te stappen, maar daarna gleed ik alsnog uit en viel ik op een poef. Ik kwam niet meer overeind en iedereen in de kamer schoot in de lach, ook de koningin. Ik zal haar gezicht nooit meer vergeten.’

Beroemde hondjes

Als het om corgi’s ging, kon de koningin zich soms maar moeilijk inhouden. Toen ze voor Charles en zijn zusje Anne een nieuw speelmaatje ging uitzoeken, kon ze nauwelijks een keuze maken. Uiteindelijk verliet Elizabeth de kennel met twee nieuwe puppy’s en zei ze tegen haar kinderen: ‘Niet tegen papa zeggen dat we twee puppy’s hebben.’ Waarschijnlijk zal prins Philip één of twee honden meer niet eens hebben gemerkt. In hoogtijdagen had de Queen volgens bronnen zo’n dertien corgi’s. In 2016 was het aantal honden teruggebracht tot vier, waaronder twee corgi’s, Willow en Holly. De twee andere honden waren dorgi’s, een kruising tussen een teckel en een corgi, en heetten Vulcan en Candy. Willow en Holly schitterden in 2012 naast Elizabeth en Bond-acteur Daniel Craig in een komische video voor de Olympische Spelen. Ook de inmiddels overleden corgi Monty, die ooit nog van de Queen Mother was, rende in beeld voor de koningin uit. Monty kreeg een graf op Balmoral, mét een grafsteen, want het was natuurlijk wel een koninklijk hondje.





Een warm nestje

De dood van Monty in 2012 was volgens paleisbronnen het moment waarop Elizabeth besloot geen nieuwe honden meer te nemen. Ook twee terriërpuppy’s van haar kleindochter Beatrice sloeg de koningin vriendelijk af. Ze vond dat ze te oud was geworden voor nieuwe dieren en wilde niet dat een jong hondje zou achterblijven na haar overlijden. Maar kort voor de dood van prins Philip kreeg ze van haar zoon Andrew twee nieuwe honden, om haar op te vrolijken vanwege de slechte gezondheid van haar man. Toen de Queen overleed, waren er vier honden waarvoor een nieuw thuis moest worden gezocht: twee corgi’s, een dorgi en een cockerspaniël. Cocker spaniël Lissy woont voor zover bekend bij haar trainer Ian Openshaw. Prins Andrew en met name Sarah Ferguson hebben zich ontfermd over de corgi’s Sandy en Muick, en volgens The Guardian ook over dorgi Candy. Sarah vertelt graag te wandelen met de hondjes en heeft met foto’s laten zien dat het goed met ze gaat.