Duizenden bloemen op route naar Elizabeths rustplaats

Op Cambridge Drive in Windsor, waarlangs de kist met koningin Elizabeth maandag gaat, zijn duizenden bloemen neergelegd. Dat meldt de koninklijke familie op Twitter. Op een foto van het tafereel is te zien dat duizenden gekleurde bloemen in het gras naast de weg liggen.

De kist van Elizabeth zal maandag na de staatsbegrafenis, die plaatsvindt in Westminster Abbey, via de Cambridge Drive naar de St. George’s Chapel op Windsor Castle worden gebracht. Daar begint om 16.00 uur lokale tijd een dienst voor onder anderen familie. De kist wordt vervolgens om 19.30 uur tijdens een privéceremonie samen met die van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip bijgezet in The King George VI Memorial Chapel.

Het lichaam van de vorstin ligt sinds woensdag in Westminster Hall, een historische zaal in het parlementsgebouw in Londen. Belangstellenden kunnen sindsdien dag en nacht langs de kist lopen om hun laatste eer te bewijzen. Dat kan nog tot maandag 06.30 uur lokale tijd.

De staatsbegrafenis begint maandag om 11.00 uur. Op de gastenlijst staan onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix.