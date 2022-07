Elizabeth hoopt volgende week George Cross te kunnen uitreiken

Vanwege haar broze gezondheid is het nog maar de vraag of koningin Elizabeth volgende week dinsdag bij de uitreiking van het George Cross kan zijn. Buckingham Palace laat aan Britse royaltyverslaggevers weten dat de 96-jarige Queen goede hoop heeft, maar dat pas op de dag zelf wordt besloten of ze in staat is erbij te zijn. Prins Charles is sowieso van de partij.

Vorig jaar werd al bekend dat Elizabeth het George Cross, een koninklijke onderscheiding voor dapperheid, uitreikt aan de Britse gezondheidsdienst NHS. De ceremonie op Windsor Castle is de eerstvolgende aangekondigde afspraak in de agenda van de koningin.

Elizabeth heeft de afgelopen tijd vanwege gezondheidsproblemen meerdere activiteiten moeten afzeggen. Zo miste ze bijvoorbeeld vorige maand enkele evenementen tijdens de viering van haar troonjubileum.