Elizabeth steunt Canadezen na steekpartij met meerdere doden

Koningin Elizabeth heeft de inwoners van Canada een steunbetuiging gestuurd vanwege de steekpartijen die in het land hebben plaatsgevonden. Volgens de politie zijn in dorpjes op het platteland van de provincie Saskatchewan tien mensen om het leven gekomen en achttien anderen gewond geraakt.

“Ik wil graag mijn medeleven betuigen aan degenen die dierbaren hebben verloren bij de aanslagen van afgelopen weekend in Saskatchewan. Mijn gedachten en gebeden zijn bij degenen die herstellen van verwondingen en met deze verschrikkelijke verliezen te maken hebben. Ik leef met alle Canadezen mee in deze tragische tijd”, schrijft Elizabeth.

De politie begon een grote klopjacht op de broers Myles en Damien Sanderson, nadat zij als verdachten werden aangemerkt. Op dertien locaties in James Smith Cree Nation en de nabijgelegen plaats Weldon werden tien mensen doodgestoken en achttien anderen verwond. Damien is inmiddels dood aangetroffen. Volgens de politie is hij mogelijk door zijn broer vermoord. Myles is nog op de vlucht.