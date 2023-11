Harry en Meghan naar Canada om vermeende ‘chaos’ bij Invictus

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn naar Canada gevlogen, mogelijk om de vermeende “chaos” achter de schermen bij de Invictus Games. Vorige week werd bekend dat twee leden van het managementteam zijn “ontslagen om onduidelijke redenen”, meldt de Britse krant The Mirror.

Harry en Meghan waren aanwezig bij een ijshockeywedstrijd, waar ze gelijk de volgende Invictus Games kwamen promoten. In 2025 wordt het sportevenement voor veteranen die lichamelijk of fysiek gewond zijn geraakt in Vancouver gehouden.

Verscheidene medewerkers van de Invictus Games zouden bang zijn dat “de recente gebeurtenissen het geweldige evenement overschaduwen”, schrijft The Mirror. Volgens de krant reisden Harry en Meghan dan ook af naar Canada om het evenement te redden. Bij die reddingspoging zagen ze vanuit een VIP-box de Vancouver Canucks op het ijs met 3-1 winnen van de San Jose Sharks.