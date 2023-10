Harry en Meghan spreken zich uit over conflict in Israël

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zich via hun organisatie Archewell uitgesproken over het conflict in Israël. “Bij Archewell zijn we tegen alle vormen van terreur en wreedheid”, schrijven de hertog en hertogin van Sussex in hun verklaring.

De organisatie van de Britse prins en zijn Amerikaanse vrouw zegt verder de eigen partners en andere organisaties aan de frontlinie in Israël “dringende hulp” te bieden. Ook staat Archewell achter de hulp die wordt geboden aan “alle onschuldige slachtoffers van dit buitensporige menselijk lijden”.

Harry en Meghan zijn niet de eerste Britse royals die zich uitspreken over de situatie in Israël en de Gazastrook. Eerder veroordeelden prins William en prinses Catherine de aanval van Hamas al. Ook koning Charles liet al weten “geschokt” te zijn door de situatie.