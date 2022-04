Harry en Meghan welkom bij balkonscène tijdens viering jubileum

Prins Harry en Meghan mogen op het balkon van Buckingham Palace verschijnen tijdens de viering van het platina jubileum van Elizabeth. Dat schrijft The Telegraph, die verder meldt dat de hertog en hertogin van Sussex naar verluidt geen “formele rol” mogen vervullen gedurende het feestweekend.

Dat komt omdat het stel geen officiële taken meer verricht voor de koninklijke familie. Harry en Meghan hebben de afgelopen jaren afstand gedaan van hun koninklijke titels en al hun koninklijke taken neergelegd. Daardoor mogen zij geen centrale rol innemen bij de festiviteiten, schrijft de krant. Het stel zou bijvoorbeeld niet aanwezig mogen zijn bij Trooping the Colour, een ceremonie ter ere van de verjaardag van Elizabeth. Wel mogen zij op familie-evenementen verschijnen, zoals bij de dienst in de St Paul’s Cathedral en op het balkon tijdens de overvlucht van de Britse luchtmacht.

Het vierdaagse feestweekend vanwege het 70-jarig jubileum vindt dit jaar plaats van 2 tot en met 5 juni. De dan 96-jarige vorstin probeert bij zoveel mogelijk evenementen te zijn, maar het is de vraag of dat kan vanwege haar gezondheid. Sinds Elizabeth afgelopen herfst een nacht in het ziekenhuis moest doorbrengen en ook nog rugproblemen kende, moest ze enkele openbare optredens afzeggen. Dat zorgde niet alleen voor teleurstelling maar voedde ook speculaties over haar broze gezondheid.