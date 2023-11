Harry, Meghan en Céline Dion bij concert van Katy Perry

Katy Perry heeft bij haar concert in Las Vegas meerdere beroemde bezoekers getrokken. Prins Harry en zijn vrouw Meghan en Céline Dion zaten zaterdagavond in de zaal, zo is te zien op beelden die entertainmentsite TMZ deelt. Ook Perry’s verloofde Orlando Bloom was aanwezig met hun dochtertje.

Veel fans maakten video’s en foto’s van Harry en Meghan. Dion was met haar zoons naar het concert gekomen.

Het is de tweede keer deze week dat de zangeres weer in het openbaar is gespot. Dion (55) werd de afgelopen jaren niet gezien. De zangeres maakte eind vorig jaar bekend dat ze lijdt aan het stiff-personsyndroom, een zeldzame en ongeneeslijke neurologische aandoening die spasmen veroorzaakt bij haar. Dion moest daarom haar geplande wereldtournee, waarmee ze ook naar Amsterdam zou komen, annuleren.