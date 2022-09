Kist Elizabeth aangekomen in Windsor voor ‘kleinschalige’ dienst

De kist van koningin Elizabeth is aangekomen in Windsor. Daar is maandagmiddag nog één laatste dienst. Daarvoor zijn zo’n achthonderd mensen uitgenodigd, onder wie koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. Eerder op de dag in Westminster Abbey in Londen waren ongeveer 2000 mensen aanwezig.

De kist wordt rond 15.10 uur lokale tijd in een processie naar Saint George’s Chapel gebracht. Achter de kist lopen vanaf ongeveer 15.40 uur lokale tijd onder anderen koning Charles, prins William en prins Harry mee.

Bij de kapel komt de processie ten einde. Rond 16.00 uur lokale tijd begint daar de herdenkingsdienst. Maandagavond wordt koningin Elizabeth bijgezet in de grafkelder samen met haar man Philip, maar dat moment is besloten.