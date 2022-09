De kist met daarin het lichaam van koningin Elizabeth is in Balmoral Castle verplaatst naar de kleine eetzaal. Daar spreekt de voorganger van de Crathie Kirk in Ballater gebeden uit, voordat de kist in een rouwauto wordt geplaatst, meldt de Britse zender ITV.

Het is het moment dat het personeel van Balmoral afscheid neemt van de vorstin, die jaarlijks drie maanden in haar favoriete buitenverblijf vertoefde.