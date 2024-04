Kleding prinses Diana tentoongesteld in aanloop naar veiling

In Hongkong worden de komende weken verschillende kledingstukken van prinses Diana tentoongesteld. Het gaat onder meer om een geel pak dat de prinses in 1989 droeg tijdens een trip naar de voormalige Britse kolonie.

Het pak is een van de voorwerpen die op 27 juni door veilinghuis Julien’s Auctions worden geveild. De opbrengst van het gele pak van ontwerper Catherine Walker wordt geschat op 30.000 tot 50.000 dollar. Dat is nog altijd een stuk minder dan een blauwe strapless japon en een avondjurk ontworpen door Victor Edelstein. Voor beide jurken wordt de opbrengst geschat van 200.000 tot 400.000 dollar. Naast de jurken gaat het onder meer om accessoires als handtassen, schoenen en hoeden.

De collectie is in totaal twaalf dagen te zien in een warenhuis in Hongkong. Later worden de kledingstukken ook nog tentoongesteld in Ierland.