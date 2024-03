Koning Charles herdenkt moeder Elizabeth op Moederdag

Koning Charles staat zondag stil bij Moederdag, dat in het Verenigd Koninkrijk traditiegetrouw drie weken voor Pasen wordt gevierd. Op social media deelt het Britse hof een foto van Charles en zijn moeder, wijlen koningin Elizabeth.

“Wij wensen alle moeders, en degenen die vandaag hun moeder missen, een vredige Moederdag”, deelt het hof op de accounts van Charles en zijn vrouw, koningin Camilla.

Het is de tweede keer dat Charles Moederdag zonder zijn moeder ervaart. Elizabeth overleed in september 2022. Sindsdien is Charles koning van het Verenigd Koninkrijk.