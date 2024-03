Koning Charles ontvangt Hoge Commissaris voor Jamaica

De Britse koning Charles heeft donderdag Alexander Williams ontvangen voor zijn benoeming tot Hoge Commissaris voor Jamaica. De ontmoeting vond plaats op Buckingham Palace, meldt het Britse koninklijk huis vrijdag op sociale media.

Dit is niet de eerste keer dat de 75-jarige Britse vorst weer aan het werk is sinds zijn kankerdiagnose. Zo ontving Charles deze week enkele ambassadeurs op het paleis en voerde hij een videogesprek met de Canadese premier Justin Trudeau.

Op een foto van het Britse hof is te zien hoe de twee mannen elkaar de hand schudden. Williams werkt nu ruim drie decennia als advocaat, zowel in civiele als in strafzaken.