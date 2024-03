Koning Charles wil Pasen bij goede gezondheid vieren in kerk

Koning Charles zal binnenkort waarschijnlijk weer in het openbaar verschijnen. Hij is van plan Pasen te vieren in de St George’s Chapel in Windsor, mits zijn gezondheid dit toelaat. De paasdienst in Windsor is ieder jaar populair onder Britse royals.

Charles heeft zijn werkzaamheden buitenshuis enige tijd geleden opgeschort om kanker. Hij vermijdt momenteel grote groepen mensen, maar blijft wel werkzaam in het paleis.

“De koning en koningin hopen een paasdienst bij te wonen in Windsor”, heeft een bron bevestigd aan de Britse krant The Telegraph. “Het zal echter niet de grote familiebijeenkomst zijn die we onder andere omstandigheden zouden verwachten.”

Kensington Palace heeft laten weten dat prins William, prinses Catherine en hun drie kinderen niet bij de dienst zijn. Catherine maakte vrijdag bekend dat ook zij kanker heeft en momenteel preventieve chemotherapie ondergaat.