Koningin-gemalin Camilla leest graag poëzie

Koningin-gemalin Camilla houdt veel van lezen en heeft in haar boekenkasten allerlei genres staan. Ook kiest de vrouw van koning Charles geregeld voor poëzie. Dat vertelde ze in een gesprek met dichter Joseph Coelho ter gelegenheid van Wereldpoëziedag. Het koningshuis heeft de video van het gesprek online gedeeld.

De liefde voor poëzie werd al op jonge leeftijd aangewakkerd bij Camilla (75). “Het is honderd jaar geleden, maar op school moesten we dingen uit ons hoofd leren”, zei ze lachend in het gesprek dat plaatsvond in de bibliotheek van Clarence House. “Je denkt: mijn god, dat kan ik nu echt niet meer voordragen. Maar de kleine dingen die je als kind leert, waarvan je denkt dat je ze bent vergeten, kunnen je ineens weer te binnen schieten. Hele verzen kunnen er terugkomen.”

De koningin-gemalin houdt vooral van voorgedragen gedichten. “Ik hou van het ritme van poëzie. Ik hou ervan dat je door een gedicht kan worden meegenomen, dat het bijna lijkt alsof je erin zit.”