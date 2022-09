Lookalike Queen ‘uit respect’ met pensioen

De 89-jarige Mary Reynolds stopt als lookalike van koningin Elizabeth, nu die laatste afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd is overleden. Tegenover de BBC stelde de vrouw dat ze haar bijzondere bijbaan na 34 jaar “uit respect” voor de koningin opgeeft.

Reynolds begon in 1988 te werken als lookalike van de koningin, maar kreeg al vanaf haar 17e geregeld te horen dat ze op Elizabeth leek. Een eer, zo stelt ze zaterdag zelf. “Het was een groot voorrecht om op haar te lijken, want ik vind haar ongelooflijk.”

Hoewel het besluit om te stoppen haar “erg verdrietig” maakt, zal ze de outfits die ze als Elizabeth droeg wel bewaren. Ze zal ze dragen op momenten dat ze iets “speciaals” heeft, zegt ze.

Mevrouw Reynolds en de koningin hebben elkaar nooit persoonlijk ontmoet, maar de lookalike is wel geregeld bij haar evenbeeld in de buurt geweest, vertelt ze. “Ik was in de Mall toen ze trouwde, en ik was net buiten de Mall voor haar kroning. Ik sliep ’s nachts met mijn vriend in tentjes op de weg. We werden erg nat maar hadden veel geluk omdat een van de gebouwen daar een radio had, dus we hoorden eigenlijk de hele dienst.”

Mary Reynolds was gedurende haar loopbaan als lookalike geregeld te zien in films en op televisie. Daarbij was een optreden naast de inmiddels overleden Roger Moore in de comedy Bullseye een van de hoogtepunten.