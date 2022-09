Media: Harry niet blij na verwijderen initialen Queen van uniform

Prins Harry was naar verluidt niet blij dat hij zaterdag tijdens de wake bij de kist van koningin Elizabeth niet de initialen van zijn oma op de schouders van zijn militaire uniform mocht dragen. Britse media melden zondag dat de hertog van Sussex er ‘kapot’ van was.

Omdat Harry geen actief lid meer is van het koningshuis is hij zijn militaire eretitels kwijt en mag hij normaal gesproken zijn uniform niet meer dragen. Koning Charles maakte voor de wake een uitzondering. Hij deed eerder hetzelfde voor zijn broer prins Andrew. De letters ER, de initialen van Elizabeth, ontbraken echter op het pak. Bij prins William waren deze wel te zien.

Een bron zegt tegen The Times dat Harry vanwege die beslissing zelfs overwoog om “vernedering te voorkomen” door niet in uniform te komen maar in jacquet. “Hij is bedroefd. Het voelt heel opzettelijk om de initialen van zijn grootmoeder te verwijderen”, aldus de ingewijde.

William en Harry waakten zaterdagavond samen met de zes andere kleinkinderen van de koningin over hun oma. Ze stonden een kwartier lang in Westminster Hall terwijl het publiek de zaal in en uit bleef gaan om de Queen een laatste keer te groeten.