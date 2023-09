Meghan aangekomen in Düsseldorf voor Invictus Games

Meghan is gearriveerd in Düsseldorf om haar man prins Harry te vergezellen tijdens de Invictus Games. Volgens Britse media is de hertogin van Sussex dinsdagmiddag geland. Tot dusver is ze nog niet bij het door Harry bedachte sportevenement voor gewond geraakte veteranen gespot.

De prins is al sinds zondag in Duitsland voor het sporttoernooi. Meghan wordt de komende dagen bij meerdere onderdelen verwacht.

De Invictus Games duren nog tot en met zaterdag. Het is de zesde editie van het evenement. Vorig jaar werden de Invictus Games in Den Haag gehouden.