Meghan later bij Invictus Games om kinderen

Meghan heeft haar excuses aangeboden dat ze zich “wat later” dan gepland bij haar man prins Harry heeft gevoegd bij de Invictus Games in Düsseldorf. De hertogin van Sussex, die dinsdag is geland, vertelde volgens Britse media tijdens een evenement dat ze meer tijd nodig had met hun kinderen Archie en Lilibet.

“Het is zo bijzonder om hier te zijn en sorry dat ik wat later op het feestje ben”, zei Meghan dinsdagavond. “Ik had thuis wat meer tijd nodig met de kleintjes en met het afzetten bij school.”

De hertogin zal de komende dagen bij meerdere wedstrijden aanwezig zijn. Zo moedigt ze woensdag samen met haar echtgenoot rolstoelbasketballers aan.

Harry is sinds zaterdag in Duitsland voor het door hem bedachte sportevenement voor gewond geraakte veteranen. De zesde editie van de Invictus Games duurt tot en met zaterdag.