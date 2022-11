Meghan sluit deelname aan realityshow uit

Meghan, de hertogin van Sussex, zal niet meedoen aan een realityserie. De vrouw van prins Harry sluit een deelname aan The Real Housewives of Beverly Hills dan ook uit.

Meghan sprak in de dinsdag verschenen laatste aflevering van haar podcast Archetypes met talkshowhost Andy Cohen, de bedenker van de serie over rijke huisvrouwen. Cohen vertelde haar dat veel fans van de realityserie hoopten op Meghan als nieuw castlid omdat ze in Californië woont en samen met haar man een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis.

De hertogin reageerde lachend en zei dat “nooit” eerder te hebben gehoord. “Er komt geen realityshow, maar ik vind het wel heel leuk”, zei ze later.

Mensen die Meghan wat beter willen leren kennen, krijgen die kans wel met de eerder aangekondigde documentaireserie op Netflix. Volgens Amerikaanse media is die vanaf 8 december te zien. De streamingdienst heeft de releasedatum nog niet officieel bekendgemaakt.