Niet alleen volkslied verandert door dood van Elizabeth

“God save the King” in het volkslied is niet de enige verandering waaraan de Britten zullen moeten wennen nu koningin Elizabeth niet langer hun staatshoofd is. In de hele samenleving was de vorstin aanwezig met emblemen, titels en in het betaalverkeer.

Er zijn naar schatting 29 miljard munten in omloop met daarop de beeltenis van Elizabeth, waarvoor in de loop van de zeventig regeringsjaren vijf verschillende portretten zijn gemaakt. De laatste aanpassing stamt uit 2015. De Royal Mint heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de eerste munten met een portret van de nieuwe koning Charles III worden geslagen. Zeker is wel dat hij traditioneel de andere kant op zal kijken als Elizabeth. Waar zij op de pond naar rechts kijkt, zal Charles de linkerkant op blikken.

Net als de pondstukken blijven ook de bankbiljetten met daarop de koningin geldig. In Schotland en Noord-Ierland staat Elizabeth niet op de biljetten, maar in Engeland zijn er 4,5 miljard van in omloop, goed voor zo’n 80 miljard pond. Ook daar is nog niet bekend wanneer het gezicht van Charles op het betaalmiddel verschijnt.

De Royal Mail gaat geen nieuwe postzegels met het portret van Elizabeth meer drukken, maar beraadt zich in overleg met Buckingham Palace nog over het moment dat Charles op de zegels verschijnt.

Alle ministeries en departementen moeten hun websites, logo’s en briefpapier gaan veranderen. Die dragen nu nog een verwijzing naar Elizabeth, bij voorbeeld in “Her Majesty’s Revenue and Customs”, maar dat moet nu “His Majesty’s” worden. Ook in de justitiële wereld moet er het een en ander veranderen. Advocaten van het Openbaar Ministerie heten daar nu nog Queen’s Council (QC).