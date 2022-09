NOS gaat live bij overlijden koningin Elizabeth

De NOS gaat live wanneer koningin Elizabeth komt te overlijden. Een woordvoerder van de omroep laat aan het ANP weten dat alles klaarstaat. De BBC heeft de programmering direct omgegooid toen bekend werd dat artsen zich zorgen maken om de gezondheid van de koningin.

Donderdag maakte Buckingham Palace bekend dat de 96-jarige koningin Elizabeth onder medisch toezicht wordt gehouden op Balmoral Castle in Schotland. Het is niet bekend wat de huidige situatie van de koningin is, maar naar verluidt gaat het niet om een medische spoedsituatie.

De BBC brengt donderdag het laatste nieuws, onder meer live vanaf Buckingham Palace in Londen.