Oprah Winfrey na overlijden Elizabeth: niemand deed het beter

Oprah Winfrey zegt dat we met de dood van Elizabeth iemand zijn verloren die de wereld enorm gediend heeft. “Niemand deed het beter.” De Britse koningin overleed afgelopen donderdag op 96-jarige leeftijd.

De 68-jarige presentatrice was aan het hiken op het eiland Maui (Hawaï) toen ze hoorde dat de Britse vorstin was overleden, vertelt Winfrey aan ET tijdens het Toronto International Film Festival. “Ik denk dat we met haar overlijden een van die geweldige vrouwen gaan missen die de wereld dienden.”

Vorig jaar gaven Meghan en prins Harry, Elizabeths kleinzoon, nog een veelbesproken interview met Winfrey. Daar vertelde Meghan openhartig over haar ervaringen met de Britse koninklijke familie.