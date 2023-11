Paleiswachten spelen K-popnummers bij wisseling van de wacht

Toeristen bij Buckingham Palace werden woensdag getrakteerd op iets andere muziek dan normaal bij de wisseling van de wacht. De militaire band speelde namelijk een aantal K-popnummers, nu de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw een staatsbezoek brengen aan het Verenigd Koninkrijk.

Het Britse hof deelde op sociale media een video waarin de band het Blackpink-nummer Ddu-du, Ddu-du speelde. Volgens verschillende royaltyverslaggevers kwam ook het lied Gangnam Style van Psy aan bod.

In zijn toespraak bij het staatsbanket dinsdagavond verwees Charles al naar dat nummer, dat ruim tien jaar geleden wereldwijd bekend werd. “Helaas, toen ik al die jaren geleden in Seoul was, heb ik niet veel opgepikt van wat de Gangnam Style werd genoemd”, zei Charles toen.

De Zuid-Koreaanse president en zijn vrouw brengen momenteel een driedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Volgende maand komt het paar ook naar Nederland.