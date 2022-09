President Joe Biden belt met koning Charles

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag gebeld met de Britse koning Charles. De president deed dit om de vorst persoonlijk te condoleren met het verlies van diens moeder, koningin Elizabeth.

In het gesprek haalde Biden de “gastvrijheid en vriendelijkheid” van Elizabeth aan, meldt het Witte Huis. Ook sprak de president over de “grote bewondering” die het Amerikaanse volk had voor de koningin en dat hij hoopt de “hechte relatie” met Charles te kunnen voortzetten.

Biden zal maandag ook bij de uitvaart van Elizabeth in Londen aanwezig zijn. Hij heeft de Queen meermaals ontmoet. De laatste keer was vorig jaar in Engeland, een paar maanden nadat hij president was geworden.