Prins Edward legt krans ter nagedachtenis aan oorlogsslachtoffers

De Britse prins Edward heeft donderdag bij het oorlogsmonument De Cenotaaf in Londen een krans gelegd ter nagedachtenis aan Nieuw-Zeelandse en Australische oorlogsslachtoffers. Donderdag is het Anzac Day, de dodenherdenking voor Nieuw-Zeeland en Australië.

Edward legde bij De Cenotaaf ook een krans namens zijn oudere broer, koning Charles. De hertog van Edinburgh woont donderdag ook andere plechtigheden in Londen bij die in het teken staan van Anzac Day.

Oorspronkelijk stond men op Anzac Day stil bij Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten die omkwamen bij de slag om Gallipoli in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later is de herdenking uitgebreid naar alle Nieuw-Zeelanders en Australiërs die tijdens oorlogen en vredesoperaties stierven.