Prins Harry spant opnieuw rechtszaak aan tegen de Britse regering

Prins Harry heeft een tweede rechtszaak aangespannen tegen de Britse regering. De hertog van Sussex klaagt opnieuw het ministerie van Binnenlandse Zaken aan vanwege het besluit om zijn politiebescherming op te heffen, maar richt zijn pijlen daarbij nu ook op de Metropolitan Police. Dat heeft een gerechtshof in Groot-Brittannië donderdag bevestigd tegenover Newsweek.

In zijn nieuwe rechtszaak eist de Britse prins dat een in januari genomen besluit dat individuen niet privé mogen betalen voor politiebescherming wordt teruggedraaid. Harry, die zijn politiebescherming verloor toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 terugtraden als werkende leden van de Britse koninklijke familie, wil op deze manier voor elkaar krijgen dat hij en zijn gezin toch beschermd worden wanneer zij in het Verenigd Koninkrijk zijn. Zonder beveiliging voelt de prins, die tegenwoordig in Los Angeles woont, zich onveilig in zijn thuisland.

Zo’n twee weken geleden boekte Harry al een overwinning in de eerste zaak die hij over zijn beveiliging heeft aangespannen. Het hooggerechtshof zou toen besloten hebben dat er in ieder geval een hoorzitting komt over de beslissing dat Harry niet zelf mag betalen voor politiebeveiliging. Wanneer deze zitting zal zijn, is nog niet bekend.