Prins Louis is groot fan van OneRepublic

Prins Louis is groot fan van de Amerikaanse band OneRepublic. Die onthulling deed zijn vader prins William tijdens een gesprekje met de groepsleden. OneRepublic gaf op dinsdagavond in Singapore een optreden bij de prijzenceremonie van de Earthshot Prize, de klimaatprijzen van prins William.

“Ik kan jullie niet genoeg bedanken”, zei William volgens The Express tegen de band. “Jullie waren geweldig. Wat een manier om de show te beginnen”. Daarna volgde de onthulling dat zijn jongste zoon fan is van de groep, die bekend is van nummers als Apologize en Counting Stars. “Louis, mijn jongste, is dol op jullie nummers”, vertelde William. De prins moest wel toegeven dat zijn oudste zoon George meer geïnteresseerd is in AC/DC.

De klimaatprijzen van prins William zijn bedoeld voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De winnaars kregen elk een bedrag van 1 miljoen Britse pond (1,1 miljoen euro). Naast OneRepublic speelden ook Bastille en Bebe Rexha tijdens de prijsuitreiking.